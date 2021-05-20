Akşener İkizdere'de böyle karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada Rizelilerin yoğun tepkileriyle karşılaştı.

Tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrılan Akşener, taş ocağına eylemlerinin sürdüğü Cevizlik ve Gürdere köyüne doğru yola çıktı.

BİR TEPKİ DE KÖY YOLUNDA: İSRAİL UŞAĞI MERAL

Kendisine gösterilen tepkilerin şokunu atlatamayan Akşener, bu kez de köy yolunda bir yazıyla karşılaştı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesini affetmeyen Rizelilerin 'İsrail uşağı Meral' yazısıyla karşılandı.