Akşener İkizdere'de böyle karşılandı
Rize'nin İkizdere ilçesinde devam eden taş ocağı eylemlerine destek için bölgeye giden Meral Akşener, ilçe merkezinde karşılaştığı tepkinin ardından eylem sahasına doğru yola çıktı. Akşener, bu kez de tabelaya yazılan 'İsrail uşağı Meral' yazısıyla karşılaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada Rizelilerin yoğun tepkileriyle karşılaştı.
Tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrılan Akşener, taş ocağına eylemlerinin sürdüğü Cevizlik ve Gürdere köyüne doğru yola çıktı.
BİR TEPKİ DE KÖY YOLUNDA: İSRAİL UŞAĞI MERAL
Kendisine gösterilen tepkilerin şokunu atlatamayan Akşener, bu kez de köy yolunda bir yazıyla karşılaştı.
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesini affetmeyen Rizelilerin 'İsrail uşağı Meral' yazısıyla karşılandı.
Yorumlar