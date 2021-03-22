AKOM uyardı: Sıcaklık kış değerlerine gerileyecek

İstanbul'da sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, bununla beraber kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapmasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, bugün 15 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, bununla beraber, İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabileceği belirtildi.

Sıcaklık 1 dereceye kadar gerileyecek

Bugün İstanbul genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklıkların ise 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yarın ise rüzgarın kuzey yönünden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Çarşamba günü aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgası Cuma gününe kadar etkili olacak

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.