Akkuyu’da görev alacak 43 Türk öğrenci daha Rusya’da nükleer mühendislik eğitimini tamamladı

Türkiye, 2023 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünü devreye almaya hazırlanıyor. Santralde görev yapacak Türk mühendislerin yetiştirilmesi için de yoğun çaba sarf ediliyor.

2010 yılında Rusya ile imzalanan anlaşma kapsamında öğrenciler nükleer mühendislik eğitimi almaya başladı.

Öğrenciler 6,5 yıl eğitim görüyor

Öğrenciler nükleer enerjinin kalbi olarak bilinen Moskova Nükleer Fizik ve Mühendislik Enstitüsü’nde 6,5 yıl eğitim görüyor.

Bu kapsamda, 43 Türk genci daha Rusya’da eğitimlerini tamamlayarak nükleer mühendis olarak mezun oldu.

Bugüne kadar mezun olan nükleer mühendis sayısı 186’ya ulaştı. 2022 yılında 58 genç daha mezun olacak.

Yüksek lisans eğitimi için 47 öğrenci gönderildi

Öğrenciler Rusya’da yüksek lisans eğitimi de alıyor. 2019 ve 2020 yıllarında Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’ne nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi için 47 öğrenci gönderildi.

Öğrencilerden 22’si bu yıl mezun olacak.

Santralin inşaatında aktif görev alacaklar

Mezun olan genç uzmanlar Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nde göreve başladı. Akkuyu Santrali’nin inşaatında da aktif görev alacaklar.