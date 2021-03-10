Akkuyu'da 3. reaktörün temeli atıldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımıyla atıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan,"Akkuyu yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak." dedi. Putin ise, "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir." dedi.

Başkan Erdoğan: (Akkuyu Nükleer Güç Santrali temel atma töreni)



"Hedefimiz enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir."



#NükleerEnerjiYükseliyor pic.twitter.com/FJHVNoVMDT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 10, 2021

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Bugün Türkiye'mize yeni bir eseri daha kazandırmanın halı gururunu yaşıyoruz. Temelini 3 yıl önce Putin'le attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörünün inşasına başlıyoruz. Önümüzde yıl 4. reaktörün telemini atmayı planlıyoruz. Nükleer enerji tedarik güvenliği için attığımız bir adımdır. Koronavirüs salgınına rağmen ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor. Dünya ciddi bir daralma yaşarken biz büyümeye devam ettik. Bu yıl büyümenin daha iyi olacağına inanıyoruz.

-Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin yapı yüzde 63,7 seviyesine yükseldi.

Başkan Erdoğan: (Akkuyu Nükleer Güç Santrali temel atma töreni)



🔹"Yenilenebilir enerjinin payı %63,7 seviyesine ulaştı"

🔹"Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu."#NükleerEnerjiYükseliyor pic.twitter.com/HquiDONJVB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 10, 2021

Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızda da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz.

Hedefimiz enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan enerji sepetini ülkemize eklemektir.

Başkan Erdoğan: (Akkuyu Nükleer Güç Santrali temel atma töreni)



"Tesisimiz yapım esnasında en yoğun dönemde 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacaktır."#NükleerEnerjiYükseliyor pic.twitter.com/PgWO88EA5e — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 10, 2021

Nükleer enerji, 'enerji politikamız' bakımından özel bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başları;

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 3. ünitenin temelinin beton dökme işlemi için talimat vereceğiz. Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Akkuyu sahasında toplam 4 ünite kurulacak. Kovid salgının etkileri bile bizi engelleyemedi. Projede yer alan çalışanların sağlığını korumak için bütün önlemler alınıyor. Proje 2023 yılında devreye girecek. Projeyi Türkiye'nin 100. yılına yetiştirmeye çalışıyoruz.

Ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak. Nükleer enerji sektörünü yaratıyoruz. Sanayi potansiyelini güçlendirecek. Sahadaki personel sayısı 8 bine çıktı. Çoğunluğu Türk vatandaşı. 100'ü aşkın Türk öğrenci eğitim görüyor. Mezun sayısı 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor. Türk nükleer sanayi için yeterli kadro yetiştirmiş olacağız. En sıkı güvenlik tedbirlerine uymaktayız. Çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rus tarafı müteahhitlik çalışmalarında Türk şirketlerinden de yararlanıyor. Bir kez daha tüm katılımcılar için projenin ne kadar cazip olduğunu gösteriyor. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekliflerinden dolayı şükranlarımı bildirmek istiyorum. Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir.

AKKUYU EN BÜYÜK NÜKLEER ENERJİ İNŞAATIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önce iki ülkenin bakanları açıklamada bulundu.

Rus Bakan, "2010 yılında projenin yeniden çalışması oldu. Nisan 2018'de birinci ünitenin lisansı verildi. Enerji alım satımları ve bağlantı sözleşmeleri imzalandı. Önemli bir çalışma oldu. Bizim açımızdan. Birçok imkana eriştik. Biz çok çalışma yapıyoruz. Yeni sistemler kuruluyor. Bu yıl içinde artık reaktörün gövdesini montajlayacağız. Türk işyerleri tarafından ilgi ile izlendiğini görüyoruz. Bu şirketler malzeme hizmeti veriyor. 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapılıyor. Sayın devlet başkanlarımız önemli bir hususa değineceğim. Akkuyu gezegenimizin en büyük nükleer inşaatıdır. Anlaşmamıza göre personel kazanılmasına devam edilecek. Yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Hep birlikte çalışmalara devam etmek istiyoruz. 3. üniteye başlanması kutlu olsun" dedi.

6 MİLYAR DOLARLIK YERLİ KATKI

Bakan Dönmez, "Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından birini daha geride bırakıyoruz. 3. reaktör temeli ile bir adım daha hedefimize yaklaştık. Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te enerji üretmeye başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmaya devam ediyoruz. Kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji öncelikli hedeflerimiz arasında. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda Sıfır emisyon değeri ile elektrik üretecek. Yıllık 128 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek. İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz sahada ter dökecek. 4 bin kişiyi istihdam edeceğiz tamamlandığında. Nükleeri sadece elektrik değil, savunma sağlık uzay alanlarındaki başarımızı bir adım daha nükleerle taşıyacağız. Nükleer teknolojiyle 6 milyar dolarlık yerli katkı planlıyoruz. Türkiye yakın zamanda nükleer teknolojilere adını yazdıran ülke olacak" açıklamasında bulundu.