Akıncı Üssü'nde zarar tespiti yapılacak

Akıncı Üssü, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği yerdi. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açılan üsteki zararın tazmini davası kapsamında Akıncı'da keşif yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017'de Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Akıncı'dan kalkan uçak ve helikopterlerin kullandığı mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile kalkışmanın engellenmesi için pistin bombalanması dahil olmak üzere ortaya çıkan zararların sanıklardan tazmini istendi.

Darbe girişimi nedeniyle üste 5 milyonluk zarar meydana geldiği belirtilen dilekçede, aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanığın mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması istendi.

Haciz talebiyle ilgili istinafın kararı beklenirken, mahkeme bilirkişi heyeti eşliğinde Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına karar verdi. Darbe girişiminin ardından adı "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı Üssü'nde, 14 Ekim’de aralarında makine ve uçak mühendisinin de olduğu bilirkişi heyeti keşif yapacak. Keşfin ardından üsteki maddi hasara ilişkin rapor hazırlanacak.