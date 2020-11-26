Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü Davası'nda sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanıklardan bazılarının mahkeme heyetine "Hesaplaşacağız, esas gülen son gülen olacak" şeklinde tehditler savurması pes dedirtti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıklara yönelik hüküm açıklandı.

FETÖ'cü teröristlerden alçak tehditler!



🔹Akıncı Üssü Davası’nda ceza alan darbeci teröristler, kararların ardından tehditler savurdu.



🔹Darbeciler, "Esas gülen son gülen olacak", "Tekrar hesaplaşacağız" ve "Gün gelecek sizinle yer değiştireceğiz" şeklinde ifadeler kullandı. pic.twitter.com/WeJ7E2ORUr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 26, 2020

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen 4 sivil imam ve Ankara'yı bombalayan bazı pilotların da arasında bulunduğu 15 eski asker, 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

"ESAS GÜLEN SON GÜLEN OLACAK"

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın açıkladığı hükümler sonrası, yargılanan darbecilerden mahkeme heyetine tehdit geldi. Ceza alan darbeciler, yaptıklarından pişman olmadıklarını bir kez daha göstererek mahkeme heyetine; "Esas gülen son gülen olacak", "Tekrar hesaplaşacağız", "Gün gelecek sizinle yer değiştireceğiz", "Başkan seninle ileride görüşeceğiz" sözleriyle tehditler savurdu.

AÇIKLANAN CEZALAR ŞU ŞEKİLDE:

- Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

- 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur ve Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

- TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbe girişiminde Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

- Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu ise 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

DARBE GİRİŞİMİNDE ANA KARARGAH OLARAK KULLANILDI

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. İhanet girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle bir gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

77 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ

O gece 25 pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı. Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

HULUSİ AKAR VE DİĞER ÖNEMLİ İSİMLER BURADA REHİN TUTULDU

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.

3 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı.