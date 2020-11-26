Akıncı Üssü davasında karar açıklandı
Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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