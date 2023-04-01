Akdeniz'in incisi Antalya'ya kışın turist yağıyor!

1 Ocak ile 31Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olurken, bu sayı turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ikinci, İngilizler üçüncü sırada yer aldı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2023 yılında turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya, turizm sektör temsilcilerinin öngördüğü gibi 2023 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Geçen aylarda turizm noktasında en iyi ocak ve şubat aylarına imza atılan şehirde, mart ayında da yeni bir Rekor daha kırıldı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Bu sayı turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

2021 ve 2022'nin toplamı geride bırakıldı

Antalya'da 2023 yılının turizm verileri, 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021 yılının aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 266 bin 791, 2022 yılında 515 bin 304 turist olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da ise bu sayı 579 bin 478 kişi olarak kayda geçmişti.