Akdeniz'de şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın açıklaması şöyle: Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VATANDAŞLAR İSTERLERSE EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİRLER

Antalya Valisi Ersin Yazıcı koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların isterlerse evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.

REUTERS 'SON DAKİKA' KODUYLA DUYURDU

Uluslararası haber ajansı Reuters, depremi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Yerel medyadaki haberlere göre depremin Antalya ve çevresinde hissedildiğini aktaran Reuters, herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını bildirdi.

#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



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