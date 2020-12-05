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Akdeniz'de şiddetli deprem!

Antalya ve çevresinde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

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