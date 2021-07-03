Akdeniz'de göçmen faciası: 43 göçmen boğuldu
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı. 43 göçmen boğulurken, 84 göçmen kurtarıldı.
Tunus Kızılayı, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battığını açıkladı.
Libya'nın kuzeyindeki Zuvare şehrinden, İtalya'da gitmek için yola çıkan ve yaklaşık 130 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Tunus açıklarında battı.
Faciada en az 43 düzensiz göçmen boğulurken, 84'ü ise kurtarıldı.
Teknedeki düzensiz göçmenlerin, Mısır, Sudan, Eritre ve Bangladeşli olduğu açıklandı.
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