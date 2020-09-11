Üniversite rektörünün hesabını kopyaladılar

Öğrencilere mesaj gönderip telefon hattı üzerinden para toplandı. Olayı fark eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendi orijinal hesabından uyarıda bulundu. "Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Lütfen itibar etmeyin!" açıklaması yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın twitter'daki hesabı kopyalandı. Öğrencilere mesaj gönderip telefon hattı üzerinden para toplandı. Olayı fark eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendi orijinal hesabından uyarıda bulundu. "Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Lütfen itibar etmeyin!" açıklaması yaptı.

Sahte kullanıcının kişilerden telefon numaralarını istediği ve 120 lira tutarındaki bir ödemeye onay almaya çalıştığı görüldü. Yazışmalarda şu ifadeler yer aldı: "Tamam şimdi evet yaz 5523'e hazırla. Canım sana son gelen mesaja evet yaz gönder. 120 TL reklam mesajıdır."

ALIŞVERİŞ ÇEKİ YALANI

Sahte kullanıcının "Selam canım nasılsın?" diye yazıldığı öğrenciden "İyiyim hocam siz nasılsınız?" diye cevap alması üzerine, "İyiyim teşekkürler canım. PTT'den pande-miye özel alışveriş çeki dağıtılıyor. Seni de düşündüm. Senin cep telefonun faturalı mıydı?" diye sorduğu ve numarasını istediği görülüyor.