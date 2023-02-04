Akçakoca Gençlik Merkezi'ne ateş açıldı

Osmaniye Mahallesi Çuhallı Çarşısı mevkisinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Akçakoca Gençlik Merkezi'ne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 el ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Merkezde inceleme yapan ekipler, kurşunların cam ile duvarlara isabet ettiğini belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.