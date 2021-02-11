Akbank evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Akbank, pandemi sonrasında esnek çalışma modelini kalıcı hale getireceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, geleceğin çalışma modelini bugünden hayata geçirerek, salgın sonrası için esnek çalışmayı kalıcı hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, içinden geçilen süreçte dünyanın her açıdan yepyeni bir döneme girdiğini belirterek, müşteri alışkanlıkları ve iş modellerinde son yıllarda gerçekleşmekte olan hızlı değişimin, salgın süreci ile birlikte daha da hızlandığını anımsattı.

Kurumların değişen ortamlara hızlı adaptasyonu, çevik ve cesur olmasının başarı için şart olduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Biz de Akbank’ta salgın sonrasında yepyeni bir çalışma modeline geçiyoruz. İşin geleceğine cesur bir adım atıyoruz. Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale getiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ÜÇ FARKLI ÇALIŞMA MODELİ

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa bir seneye yakın bir süredir uzaktan çalışma tecrübelerinin olduğunu belirterek, "Ekipler bazında detaylı bir değerlendirme yaparak, salgın sonrasındaki çalışma modellerimizi de belirledik. Bu arada salgın başında çalışma düzenine yönelik çalışan görüşlerini de dinleyebileceğimiz bir geribildirim mekanizması da oluşturduk ve nabız anketleri ile düzenli olarak çalışanlarımızı dinledik. Salgın sonrası uzaktan çalışma düzenini arkadaşlarımızın görüşleri ile oluşturduk. Geribildirimler de gösterdi ki artık esneklik Akbank’ta kalıcı bir çalışma düzeni olarak benimsendi.”

Anapa, “Biz Akbank olarak üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız; müşterilerimize birebir ve yüz yüze hizmet verdiğimiz şubelerimiz yerinden çalışmaya devam edecekler, Genel Müdürlük ekiplerimizin ise yüzde 52’si uzaktan, yüzde 36’sı hibrit düzende, yüzde 12’si ise ofisten çalışacaklar" ifadelerini kullandı.