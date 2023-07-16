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Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarlarında artışa gidildi. ÖTV, motorinde ve 95 oktan benzinde 5 lira ve LPG'de 4 lira yükseltildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.

Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

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