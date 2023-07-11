Akaryakıta yine zam geliyor!

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş, motorine 38 kuruş, LPG'ye ise 15 kuruş zam gelmişti. Gelen zamların ardından motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.