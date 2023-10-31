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Akaryakıta bir indirim daha!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Motorindeki büyük indirimin ardından benzine de indirim geliyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,57 TL'lik indirim gelmişti.

Benzine indirim geliyor

Benzine de bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 0,67 kuruş indirim geliyor.

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