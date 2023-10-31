Akaryakıta bir indirim daha!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,57 TL'lik indirim gelmişti.

Benzine indirim geliyor

Benzine de bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 0,67 kuruş indirim geliyor.