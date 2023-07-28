Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! 35 TL'yi geçti!

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine yaklaşık 1 lira 45 kuruş zam geldi.

Yeni zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi ortalama 33 lira 87 kuruştan 35 lira 32 kuruşa çıktı.

Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de LPG'ye 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatı arttı.

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatı yaklaşık 1 lira 45 kuruş arttı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 32 kuruş, Ankara'da 35 lira 83 kuruş, İzmir'de ise 36 lira olarak satılıyor.