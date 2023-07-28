Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! 35 TL'yi geçti!
Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Gelem zammın pompaya yansıması sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35 TL'yi aştı.
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.
Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine yaklaşık 1 lira 45 kuruş zam geldi.
Yeni zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi ortalama 33 lira 87 kuruştan 35 lira 32 kuruşa çıktı.
Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de LPG'ye 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatı arttı.
Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatı yaklaşık 1 lira 45 kuruş arttı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 32 kuruş, Ankara'da 35 lira 83 kuruş, İzmir'de ise 36 lira olarak satılıyor.
Yorumlar