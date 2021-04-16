Akaryakıt kaçakçılığına sıkı önlem geliyor

Akaryakıt sektöründe teminat uygulaması geliyor. Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon lira teminat alınacak.

Halen faaliyette olanlardan ise, 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat istenecek.

Teminat vermeyenlere 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan fazla olmamak üzere usulsüzlük cezası kesilecek.

Faaliyet için teminat ödenecek

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesini amaçlayan kanun teklifiyle ilgili ayrıntıları, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız açıkladı.

Altunyaldız, düzenlemeyle ilgili "Teminat vereceksiniz, vermediğiniz taktirde özel usulsüzlük cezası var, hala teminat vermiyorsanız faaliyete geçemiyorsunuz, faaliyet izni alamıyorsunuz" dedi.

Teklife göre, EPDK'dan lisans alabilenler otomasyon kurabilecek.

Sahte faturanın cezası artıyor

Sahte fatura düzenleyenler ile, ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon sistemlerine müdahale edenlere yönelik yaptırımlar artırılacak.

Altunyaldız, "Otomasyon sistemini vergi kaçakçılığı kapsamına sokuyoruz. Buna ilişkin cezai yani hürriyeti bağlayıcı cezalar geliyor" açıklamasını yaptı.

Yeni düzenlemeyle, dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticareti de yasaklanacak. Bitkisel ve atık yağları petrol ikamesi olarak kullananların cezaları da yükseltilecek.