AK Parti'nin OVP mesaisi sürüyor

AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, milletvekilleri Orta Vadeli Program kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor.

İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, Orta Vadeli Program kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak.

Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

Aile ve Gençlik Bankasının doğrudan faizsiz kredi kullandırmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından bu uygulama pilot olarak deprem bölgesinde başlatılacak.