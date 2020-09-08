Erdoğan gerekirse çıkarız demişti

Bu kapsamda sözleşmede yer alan ve tepki çeken “cinsel yönelim” ifadesi yeniden değerlendirilirken Türkiye’de normal görülmeyen cinsel ilişkilere yönelen bireylerin, evlenmeleri onaylanmayacak ancak şiddete maruz kalmalarının da önüne geçilecek.

AK Parti’nin son dönemde sapkınlığı meşrulaştırması gerekçesiyle tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili "gerekirse çıkarız” ifadesini kullanmış ve gerekli düzenlemelerin yapılması için talimat vermişti.

İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden düzenlemesi ile ilgili çalışma yapacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan komisyonda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları görev aldı.

4. Madde yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışmalarını sürdüren komisyon bugüne kadar çok sayıda toplantı gerçekleştirdi. Bu kapsamda AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının İstanbul Sözleşmesi’ni masaya yatırdıkları son toplantıda “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” ve “cinsel yönelim” ifadeleri nedeniyle tepki çeken 4’üncü madde yeniden düzenlendi.

Tepki çeken maddenin “Türkiye’de hayatın içinde var olan ancak normal görmediğimiz eşcinsel ilişkilere yönelen bireylerin, ilişki yaşamaları ve evlenmelerini kast etmemekle birlikte, bunların sadece ‘şiddetin’ hedefi olmalarına engel olacağız” şeklinde düzenlendiği belirtildi.

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre konuyla ilgili AK Parti kurmaylarının “Cinsel yönelimden neyi anladığımızı söyledik. Her kim olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu madde olmasa da biz hukuken de ‘eşcinsel dövülsün’ diyemeyiz. Herkesin hukuki hakları var. Türkiye’de eşcinsel olmak suç değil. Bu yüzden Avrupa Konseyine yorum beyanında bulunmamız gerekiyor. Biz bu maddeden ne anladığımızı yazdık. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Avrupa Konseyine bunu sunacağız” dediği öğrenildi.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan yeni düzenlemenin Ekim ayı içerisinde tamamlanması Avrupa Konseyi'ne sunulması bekleniyor. Komisyon toplantılarında AK Parti kurmayları sözleşme metni üzerinde yapılan düzenlemelerin Avrupa Konseyi tarafından kabul edilerek olumsuz bir cevap verilmeyeceğini ifade etti.

Konsey toplantılarında masaya yatırılan diğer bir konuda şözleşmeyi görüşmek üzere Avrupa Konseyi'nin olağanüstü bir toplantıya çağrılması.