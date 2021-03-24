AK Parti'nin genel başkanvekilleri belli oldu

AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. Büyük değişimin yaşandığı ve yeni isimlerin girdiği listede Binali Yıldırım da yer aldı.

Tüzük değişikliği sonrası ikiye çıkan genel başkanvekili olacak isimler de belirlendi.

YILDIRIM VE KURTULMUŞ AYNI GÖREVDE

AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi.