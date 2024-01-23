AK Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bu akşam saatlerinden itibaren aday gösterilecek belediye başkan adaylarını tek tek telefonla arayarak adaylıklarını tebliğ etti.

Ajans Haber, başta en çok merak edilen Çankaya olmak üzere Ankara'nın ilçelerinde belediye başkanı gösterilecek AK Partili adayların isimlerine ulaşan tek ulusal haber ajansı oldu.

İşte o isimler...