AK Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu!
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek olan programla tanıtacak. İşte o isimler...
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde saat 11.30'da düzenlenecek olan programla açıklayacak.
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Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaran AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bu akşam saatlerinden itibaren aday gösterilecek belediye başkan adaylarını tek tek telefonla arayarak adaylıklarını tebliğ etti.
Ajans Haber, başta en çok merak edilen Çankaya olmak üzere Ankara'nın ilçelerinde belediye başkanı gösterilecek AK Partili adayların isimlerine ulaşan tek ulusal haber ajansı oldu.
İşte o isimler...
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DUHAN KALKAN / ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI
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