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AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğunu duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.

2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.

Listede dikkat çeken isimler yer alıyor.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kongre öncesi salon dışında yaptığı açıklamadad, "50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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