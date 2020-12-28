AK Parti'nin 15 ilçede başkan adayları açıklandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Tuzla, Şişli, Kartal, Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Eyüpsultan, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Bahçelievler ve Ataşehir'de ilçe başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamada AK Parti'nin İstanbul'un 10 ilçesinde daha ilçe başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul'da 12 ilçedeki kongresini tamamlamıştı.
İşte o isimler;
EYÜPSULTAN
Eyüpsultan İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Muhammet Vanlıoğlu İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
BAHÇELİEVLER
Bahçelievler İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Fatih Tuna İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
AVCILAR
Avcılar İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Abdullah Küçükoğlu İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
SARIYER
Sarıyer İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Halil İbrahim Kurşun İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Bahriye Tülin Hattat İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
TUZLA
Tuzla İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Talha Tayfur İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
ATAŞEHİR
Ataşehir İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde İsmail Erdem İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
PENDİK
Pendik İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Ali Şirin İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
MALTEPE
Maltepe İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mehmet Karadeniz İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Recep Şencan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
ÇEKMEKÖY
Çekmeköy İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Akın İlhan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
GÜNGÖREN
Güngören İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Devran Yalçınkaya İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
KARTAL
Kartal İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Ebubekir Taşyürek İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
ŞİŞLİ
Şişli İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Gökhan Yüksel İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
BEYLİKDÜZÜ
Beylikdüzü İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mustafa Günaydın İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
KONGRESİ TAMAMLANAN İLÇELER
ÇATALCA
Çatalca İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Yusuf Aslan yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
SİLİVRİ
Silivri İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mutlu Bozoğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
BAKIRKÖY
Bakırköy İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Tülin Mazlumoğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
FATİH
Fatih İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Orhan Narin yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
ESENLER
Esenler İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Umut Özkan yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Sebahatdin Kayas yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
ARNAVUTKÖY
Arnavutköy İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mustafa Candaroğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
ÜMRANİYE
Ümraniye İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde ise Mahmut Eminmollaoğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.
Bayram Şenocak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;
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