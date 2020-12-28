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AK Parti'nin 15 ilçede başkan adayları açıklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Tuzla, Şişli, Kartal, Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Eyüpsultan, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Bahçelievler ve Ataşehir'de ilçe başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamada AK Parti'nin İstanbul'un 10 ilçesinde daha ilçe başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul'da 12 ilçedeki kongresini tamamlamıştı.

İşte o isimler;

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Muhammet Vanlıoğlu İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Fatih Tuna İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

AVCILAR

Avcılar İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Abdullah Küçükoğlu İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

SARIYER

Sarıyer İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Halil İbrahim Kurşun İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Bahriye Tülin Hattat İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

TUZLA

Tuzla İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Talha Tayfur İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

ATAŞEHİR

Ataşehir İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde İsmail Erdem İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

PENDİK

Pendik İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Ali Şirin İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

MALTEPE

Maltepe İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mehmet Karadeniz İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Recep Şencan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Akın İlhan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

GÜNGÖREN

Güngören İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Devran Yalçınkaya İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

KARTAL

Kartal İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Ebubekir Taşyürek İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

ŞİŞLİ

Şişli İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Gökhan Yüksel İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mustafa Günaydın İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

KONGRESİ TAMAMLANAN İLÇELER

ÇATALCA

Çatalca İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Yusuf Aslan yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

SİLİVRİ

Silivri İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mutlu Bozoğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

BAKIRKÖY

Bakırköy İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Tülin Mazlumoğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

FATİH

Fatih İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Orhan Narin yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

ESENLER

Esenler İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Umut Özkan yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Sebahatdin Kayas yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde Mustafa Candaroğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

ÜMRANİYE

Ümraniye İlçe Başkanlığının Olağan Kongresinde ise Mahmut Eminmollaoğlu yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

Bayram Şenocak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

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