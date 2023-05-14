AK Parti'li Yavuz'dan açıklama!

Muhabirimiz Ünsal Ergel, AK Parti Genel Merkezi'nden son dakika gelişmelerini paylaşıyor:

Ali İhsan Yavuz'dan açıklama! - 21:53

Yavuz: Panik havası içinde, devletin kurumlarını suçlayarak bir yere varabilmemiz mümkün değil. Şu anda hem meclis tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde görünüyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklamalar - 20:20

Sayımlar devam ediyor, tüm siyasi parti görevlileri de tüm süreci takip ediyor. YSK'nın yasakları kaldırmasıyla birlikte sonuçlar açıklanmaya başladı. Anadolu Ajansı'nın verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandığından kendisi çıktı - 19.33

Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.