AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

Koronavirüs siyasi isimleri de etkilemeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir'in testi pozitif çıktı.

Sosyal medyadan duyurdu

Aydemir, Twitter hesabından, "Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum." açıklamasında bulundu.