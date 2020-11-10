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AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

AK Parti milletvekili Mutlu Aydemir, koronavirüse yakalandı.

Koronavirüs siyasi isimleri de etkilemeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir'in testi pozitif çıktı.

Sosyal medyadan duyurdu

Aydemir, Twitter hesabından, "Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum." açıklamasında bulundu.

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