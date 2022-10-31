AK Parti'li Mahir Ünal görevinden affını istedi!
Cumhuriyet açıklamaları ile tepki çeken AK Parti'li Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını istedi.
Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
Yerine gelen isim belli oldu
Mahir Ünal'ın görevden af talebinin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu.
Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.— Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) October 31, 2022
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