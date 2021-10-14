AK Partili Kurtulmuş: Biz gençlerimize güveniyoruz

Mardin'deki temaslarını sürdüren Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesini ziyaret etti, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile görüştü.

Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar Konferans Salonu'nda düzenlenen, "2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Türkiye'yi yarınlara taşımak" konulu ilk dersi verdi. Kurtulmuş, yeni akademik yılın hem öğretim üyeleri hem de öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerin, medeniyetleri taşıyan, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerin 2 temel özelliğinden biri üniversite ile kalkınma arasındaki ilişki. Dünyanın bütün toplumlarında, bütün büyük ekonomik ve siyasal yükselişlerin temelinde üniversitelerin ve üniversitelerin ürettiği bilgilerin çok önemli yeri var. Bütün büyük medeniyetlerin temelinde üniversiteler olduğu gibi batı medeniyetinin yükselişinde de üniversiteler var. Üniversitelerin aynı zamanda sanayi üretimine yaptıkları bilimsel katkılar olmasaydı herhalde sanayi devrimi gerçekleşemezdi. Aynı şekilde Japonya'nın ve Güney Koreli üniversitelerin başarılı araştırma merkezleri olmasaydı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Asya'nın yükselişi dediğimiz yeni bir süreçle karşı karşıya kalmazdık."

"Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının altında da hayatla iç içe olan, şehirle bütünleşmiş, üretimle ve bilgiyle gerçekten ciddi şekilde donatılmış üniversitelerimizin çok önemli yerleri vardır ve olacaktır." diyen Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesinin de sadece Mardin'e değil çevre ülkelere de büyük katkılar sunacağına yürekten inandığını belirtti.

"76'DAN BUGÜN 207'YE ÇIKMIŞ OLAN ÜNİVERSİTE SAYIMIZ VAR"

Kurtulmuş, üniversitelerin ikinci önemli özelliğinin de kalkınmayı sağladıkları gibi aynı zamanda bölgelerini ve ülkelerini büyük birer medeniyet merkezi olarak tanıtması olduğunu dile getirerek bu iki özelliği bildiklerini, bunun için de üniversiteleri daha değerli ve daha güçlü hale getirmek için mücadele ettiklerini bildirdi. Türkiye'nin son yıllarda üniversitelerinin sayısal olarak yükseldiğini gördüklerine işaret eden Kurtulmuş, "76'dan bugün 207'ye çıkmış olan üniversite sayımız var. Ayrıca bugün 8,5 milyon civarında üniversite öğrencimiz var. 8 binin üzerinde doktora öğrencimiz var ve 250 bin yabancı öğrencimiz var. Yabancı öğrenci barındırma bakımından Artuklu Üniversitemiz de Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri. Bu yabancı öğrencilerimiz sadece bizim misafirlerimiz değil aynı zamanda mezun olduktan sonra bizim kültür elçilerimizdir." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Afrika'da, Asya'da birçok ülkede ve otellerde Türkiye mezunları derneklerini kuran yabancı öğrencilerle karşılaştıklarını ve onların bir kısmının derneklerinin açılışını da yapma imkanı bulduklarını aktararak, bunun büyük bir keyif ve büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

"ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI ALANDA REKABET EDEBİLİR HALE GELMESİ ANA HEDEFİMİZ"

"Üniversitelerin sayısının artmasından rahatsız olmaya hiç gerek yok. Anadolu halkı kendi şehrinde ve yakınında üniversiteler kurulması ile çocuklarını ve özellikle kız çocuklarını daha rahat bir şekilde üniversiteye göndermeye başladılar ve çok sayıda üniversite öğrencisi olan bir ülke olduk. Üniversitelerin sadece sayısının artması yeterli değil. Geldiğimiz noktada üniversitelerin seviyesinin artması, kalitesinin yükselmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilir üniversiteler haline gelmeleri de ana hedefimiz. Ancak bugün dünyada üniversite hayatında en önemli rekabetçi ülkelerden birisi olan kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 bini aşkın üniversite olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin üniversiteleri de Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte dünya ekonomisi ile rekabet edebilecek çok güçlü noktaya gelecektir." dedi.

"GENÇLERİMİZİN TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Dünyanın çok büyük bir bilimsel gelişme içerisinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, ancak bilginin tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şunu çok net söyleyebiliriz ki insanlık tarihi boyunca en çok bilginin üretildiği çağ bu çağdır. Ama maalesef insanlık tarihinde en çok haksızlıkların, adaletsizliklerin, çifte standartların, zulümlerin, yoksullukların, yoklukların, açlıkların, kıtlıkların, savaşların, iç çatışmaların olduğu tarihi süreci de herhalde bu süreçtir. Bilmek ile insanın saadeti, huzuru arasındaki çelişkinin bu kadar açık şekilde öne çıktığı herhalde tarihin başka bir döneminde olmamıştır. Dolayısıyla biz bilmeyi, bilim hiyerarşisinin birinci seviyesi olarak görürüz. Güçlü bir Türkiye ideali, yeni hakkaniyetli bir dünya kurulması tezimizin ve iddiamızın da en besleyici en destekleyici ana unsurudur, ana direğidir. Bu hedeflere sahip, bilgi, ilim, hikmet ve irfanla donanmış gençlerimiz Türkiye'nin geleceğidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin Türkiye'yi çok daha ileriye, daha güçlü bir noktaya götüreceğine yürekten inanıyoruz. Onun için gençlerimizin daha iyi eğitim alması, daha iyi şartlarda eğitimlerini görmesi bakımından fevkalade güçlü ve ileri adımlar atıyor, yolumuza devam ediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'si bugünün Türkiye'sinden daha güzel, daha güçlü olacak. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Allah sözünüzü güçlendirsin, ufkunuzu aydınlatsın."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi. Akademik yıla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle, yüz yüze başladıklarına işaret eden Demirtaş, Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehber çerçevesinde eğitim-öğretim başta olmak üzere üniversitedeki tüm faaliyetleri titizlikle sürdüreceklerini belirtti.

Demirtaş, herkesi bir kez daha tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet ederek, aşı tanımlaması yapılan Mardinlilere de aşı çağrısı yaptı. Birçok bölümü bünyesinde barındıran üniversitenin hayata geçirdiği çalışmalarla üniversiteler arasındaki konumunu her geçen gün yukarıya taşıdığını belirten Demirtaş, üniversiteyi tercih ederek kadim kente gelen öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için de Valilik olarak tüm tedbirleri aldıklarını aktardı. Demirtaş, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de Artuklu Üniversitemizin eğitim altyapısı ve kalitesinin yükseltilmesi ideali doğrultusundaki çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Kentimizin önemli cazibe merkezlerinden biri olduğuna inandığımız üniversitemizin; kent kültürü, sanatı, sosyal ve ekonomik yaşantının içerisinde olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kıymetli hocalarımızla ve değerli öğrencilerimizle, kent dinamiklerimizle, Mezopotamya'nın kadim kenti Mardin'in yüksek potansiyelini ortaya çıkaracağız. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Mardin özelinde sunabileceğimiz katkının maksimum düzeye çıkarılması için yürek yüreğe çalışacağız."

Rektör Özcoşar da sosyal bilimlerin yanında tıp, turizm, tarım, tasarım ve ticaret odaklı hareket ettiklerini belirtti.

"Tıp, turizm, tarım, tasarım, ticaret unsurlarından oluşan 5T vizyonu, bilimin ve bilimin pratikteki karşılığının önemli sacayaklarını oluşturuyor." diyen Özcoşar, sosyal bilimler+5T vizyonu ile şehirleşmeden eğitime, sanayiden tarıma, sağlıktan turizme pek çok alanda, Mardin'e ve ülkeye katkı sunmayı amaçlayan üniversite olarak bilim, üretim ve toplum arasındaki doğrusal ilişkiye odaklandıklarını aktardı.

Canlı bir kampüs hayatı yaşanması için altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Özcoşar, şunları kaydetti:

"Sizlere bir taraftan alanlarınızda nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim verilirken bir taraftan da sosyal ilişkilerinizi ve istidatlarınızı güçlendirecek imkanları sağlamak temel gayelerimiz arasında. Tüm bunların yanında kampüs kütüphanemizin de hem fiziki yapısı hem de dokuman ve veri tabanlarına erişilebilirlik bağlamında Türkiye'nin sayılı kütüphaneleri arasında yer aldığını belirtmek isterim. Yüz yüze eğitim yapmaya başladığımız bu güzel günlerde, saygın, çok yönlü ve güçlü bir akademi oluşturmaya yönelik bir gayret içinde olduğumuzu anlatmaya çalıştım. Bu gayretlerimizin temel motivasyonu uluslararası standartlarda yetkin ve nitelikli bir üniversite olmak ve uzunca bir aradan sonra tekrar kavuştuğumuz öğrencilerimize daha iyi bir üniversite ortamı sunmaktır. 14 bin öğrencimiz ve 1000'i aşkın çalışma ekibiyle kocaman mutlu bir aile tablosu ortaya koyma gayretindeyiz."

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti MKYK üyeleri Ahmet Fethan Baykoç, Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı

Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra kampüste yapımı tamamlanan "Sosyal Yaşam Merkezi" açılışını gerçekleştirdi, öğrencilerle görüştü.