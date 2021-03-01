AjansHaber.com.tr Siyaset AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti milletvekilleri, bir çok alanda düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'nin çıkışı fezlekede geri adım mı attıracak?
Darbe ve darbe girişimleri ülkemizi geriletmiştir
"CHP bu skandalın altından kalkamaz"
İYİ Parti'de 'Yeni Parti' sancısı!