AK Parti'den seçmenlere "sandıklarda gönüllü olun" çağrısı

'Büyük Türkiye Zaferi İçin Haydi Sandığa' sloganıyla seçimlere hazırlanan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan AK Parti seçmenine "sandıklarda gönüllü olun" çağrısı geldi.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çalışmalarına hız verdi. Seçim sandıkta kazanılır parolasıyla sandık güvenliğine özen gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçim günü sandıklarda görev almak isteyen vatandaşlar için gönüllü başvuru sistemi geliştirdi.

Seçim sandıkta kazanılır

'Büyük Türkiye Zaferi İçin Büyük Türkiye Sevdalıları Görev Başına' sloganıyla yapılan davette şu ifadelerle yer verildi; "Değerli kardeşim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 28 Mayıs’ta en güçlü şekilde tekrar seçmek için sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Büyük Türkiye Zaferi için Hep Birlikte Sandığa diyerek oyumuzu kullanacağız ve sandıklarımıza sahip çıkacağız. Unutma, seçim sandıkta kazanılır.

Gönüllünün görevleri nelerdir?

1- Sayım – döküm işlemleri başlamadan 1 saat önce yani saat 16.00’da gönüllü olduğumuz sandığın başında hazır bulunacağız!

2- Saat 17.00’de oy verme işlemi sonuçlanacak ve oy sayımına geçilecek.

3- Oy sayım - dökümü sırasında, resmi görevlilerin tuttuğu cetvel gibi biz de kendi cetvelimizde notlarımızı alacağız.

4- Sayım esnasında tek bir oyun bile öneminin farkında olarak süreci dikkatle takip edeceğiz.

5- İmzalı sandık sonuç tutanağını titizlikle kontrol edeceğiz.

6- Seçmen iradesi aleyhinde oluşabilecek durumlarla karşılaşmamız halinde itiraz etme hakkımızı kullanacağız.

7- Tüm bu işlemler tamamlanıp süreç tamamlanıncaya kadar görevli bulunduğumuz sandık alanından ayrılmayacağız. Gönüllü oy nöbeti 28 Mayıs 2023 Seçim günü saat 16:00 da başlayacak.