AK Parti'den kongre eleştirilerine yanıt: 'Kongreye giden herkes test yaptırıp gitti!'
AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor. Yüksek katılımla gerçekleşen kongre için yapılan eleştirilere Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek yanıt verdi.
AK Parti 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Geniş bir katılımla yapılan kongre, muhalif medya tarafından 'lebaleb kongre' sözleriyle eleştirildi. O eleştirilere yanıt veren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, herkesin test yaptırıp kongreye gittiğini söyledi.
AK Parti'nin 2023 seçim manifestosu açıklayacağı AK Parti 7. Olağan Kongresi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından partililerin bir araya geldiği kongre, muhalif medya tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Koronavirüs önlemlerinin alındığı kongre, 'lebaleb kongre' sözleri ile hedef alındı.
"BİZ BÜTÜN DELEGELER TEST YAPTIRDIK"
Eleştirilere yanıt Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Gökçek, "Böyle büyük bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün genel merkez de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covidli delege yok. Bilinmesini istedim." dedi.
BÖYLE BÜYÜK BİR SALONDA TOPLANDIĞIMIZ İÇİN BİZİ TENKİT EDİYORSUNUZ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 24, 2021
BİZ BÜTÜN DELEGELER DÜN GENEL MERKEZ DE COVİT TESTİ YAPTIRDIK.
SALONA GİREN TEK COVİTLİ DELEGE YOK.
BİLİNMESİNİ İSTEDİM.
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