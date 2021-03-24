AK Parti'den kongre eleştirilerine yanıt: 'Kongreye giden herkes test yaptırıp gitti!'

AK Parti 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Geniş bir katılımla yapılan kongre, muhalif medya tarafından 'lebaleb kongre' sözleriyle eleştirildi. O eleştirilere yanıt veren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, herkesin test yaptırıp kongreye gittiğini söyledi.

AK Parti'nin 2023 seçim manifestosu açıklayacağı AK Parti 7. Olağan Kongresi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından partililerin bir araya geldiği kongre, muhalif medya tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Koronavirüs önlemlerinin alındığı kongre, 'lebaleb kongre' sözleri ile hedef alındı.

"BİZ BÜTÜN DELEGELER TEST YAPTIRDIK"

Eleştirilere yanıt Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Gökçek, "Böyle büyük bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün genel merkez de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covidli delege yok. Bilinmesini istedim." dedi.