AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na manidar yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs önlemlerini eleştirirken ilginç bir öneride bulundu. Kahvehanelerde kağıt oynanmamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz" dedi, her oyunda sıfır kağıt açma önerisi sundu. Kılıçdaroğlu'na cevap veren AK Parti'li Turan, "Sen çok yaşa Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin başından eksik olmayasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüste alınan tedbirleri eleştirirken ilginç açıklamalarda bulundu. Kahvehanelerde kağıt oynanmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, sunduğu çözümle sosyal medyada gündem oldu.

Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin koronavirüs tedbirlerini eleştirdi.



🔹"Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey çok basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak. Bunu düşünemiyorlar." pic.twitter.com/QEbQebA8qW — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 22, 2020

KAĞIT OYNANMASI İÇİN ÖNERİ

Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamaları şöyle:

"Hangi önlemlerin alınması gerektiğine bakar, uzmanlara sorar. Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor."

TURAN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sen çok yaşa Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin başından eksik olmayasın" ifadelerini kullandı.