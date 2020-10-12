AK Parti'den erken seçim çağrısına 2023 yanıtı

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve hem yaşam standardını hem şehirlerimizi hem de ekonomimizi etkileyecek Çevre Ajansı kurulmasına ve takibine ilişkin düzenlemede sona gelindi.

AK Parti'nin hazırladığı teklif 39 maddeden oluşuyor ve özellikle sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili dünya standartlarının üzerinde köklü değişiklikler düzenleme ile hayata geçirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifi sundu.

"60 bin TL'ye kadar cezalandırılacak"

Mehmet Muş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Böylece milletçe gerçekleştirilecek bir proje olan sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlar bunun idari para cezasını alacak. Örneğin Benzin, naftalin depolanması gibi konularda kurallara uymayanlar 60 bin TL'ye kadar cezalandırılacak.

"6 milyar euro gibi bir katkı sunacak"

Meclis Başkanlığına 39 maddelik yasa teklifimizi sunduk. Düzenlemenin getireceği neticelerler ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacaktır. 12 bin istihdam ve ülke ekonomisine 6 milyar euro gibi bir katkı sunacak bir düzenleme söz konusu. 2021'in başında geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılacak materyaller vs. olacak. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz."

"Seçim 2023 yılında olacak"

Muş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ise, "Erken seçim gündemimizde yok. Seçim 2023 yılında olacak" karşılığı verdi