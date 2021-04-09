AK Parti'den Draghi'ye sert tepki: İkiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar

İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,'Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.