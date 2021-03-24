AK Parti'den "Daha çok işimiz var" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi.

Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.

Büyük Kongresi'ni "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenleyen AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Video paylaşımına "Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var." notu düşüldü.