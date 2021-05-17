AK Parti'den BM'ye tepki: Son verin!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Birleşmiş Milletler'e tepki göstererek, 'Anlamsız çağrılara son verin' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:
Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.
Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 17, 2021
Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor.
BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.
Yorumlar