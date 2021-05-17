AK Parti'den BM'ye tepki: Son verin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:

Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.