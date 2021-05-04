AK Parti'den Bahçeli'nin anayasa önerisine ilk yanıt

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıklama yaptı.

Naci Bostancı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bostancı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır.