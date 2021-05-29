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AK Parti'den Ayasofya'lı İstanbul'un fethi paylaşımı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Fatih sondaj gemisi ve Ayasofya Camii yer aldı.

AK Parti, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İstanbul’un fethinin 568. yılı kutlu olsun." notu düşülen videolu paylaşımda, Türkiye'nin stratejik noktalarında görev alan gençlere yer verildi.

'İNANCINLA VARSIN BAŞIN SECDEYE'

Geçen yıl yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'dan da görüntülerin yer aldığı videoda, "İnancınla varsın başın secdeye. Atan Fatih'in çağ açıp çağ kapattığı yerde." denildi.

Video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dua ettiği sıradaki görüntüsüyle sona erdi.

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