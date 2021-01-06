AK Parti'den 3 isme suç duyurusu

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili olarak kullandığı "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" ifadesi büyük tepki çekmişti.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un "Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" açıklaması 'darbe iması' eleştirilerine yol açarken, Gazeteci Can Ataklı'nın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepkiler çığ gibi büyüyor.

CAN ATAKLI: ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN BÜYÜK BİR HALK ÖFKESİ OLMASI LAZIM

Bu tartışmaların sürdüğü sıralarda gazeteci Can Ataklı ise "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine çekti.

CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

İLKER BAŞBUĞ: MENDERES ERKEN SEÇİM AÇIKLASAYDI 27 MAYIS ÖNLENEBİLİRDİ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise yaptığı darbe değerlendirmesinde, "Adnan Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" ifadelerini kullandı. Bu üç ismin yaptığı açıklamalar kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken AK Parti konuyla ilgili olarak harekete geçti.

81 İLDE SUÇ DUYURUSU

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak.