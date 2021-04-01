AK Parti'den 1 Nisan'da CHP'ye anlamlı gönderme
AK Parti, #1Nisan etiketiyle CHP'li belediyeleri tiye alan video yayınladı. Videoda CHP'liler heykel açılışlarında görülürken, AK Parti 'icraatları' Somebody To Love şarkısı eşliğinde anlatıldı.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından 1 Nisan videosu paylaşıldı. "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" yazısıyla başlayan video, CHP'li belediye başkanlarının heykel açılışları "Heykel tek bildikleri bu" yazısı ve ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşme açılışına ilişkin görüntülerle devam ediyor.
AK Parti'nin 1 Nisan şaka videosunda "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" yazısından sonra ABD'li rock grubu Jefferson Airplane'in söylediği 'Somebody To Love' şarkısı eşliğinde İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, yerli üretim askeri araçlar, Marmaray, barajlar gibi görüntüler yer alıyor. Video, tamamen cami olarak ibadete açılan Ayasofya fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülüşüyle sona eriyor.
AK Parti'den 1 Nisan'da CHP'ye anlamlı gönderme— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 1, 2021
🔹AK Parti'nin resmi Twitter hesabından #1Nisan etiketiyle yayınlanan video ile CHP'nin sözde icraatleri tiye alındı.
🔹Paylaşıma kısa sürede binlere yorum ve beğeni geldi. pic.twitter.com/97fnA4t4Ba
Yorumlar