AK Parti'de yerel yönetimlere özel görevlendirme

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yeni yardımcıları belli oldu.

Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın iş ve işlemlerini daha düzenli ve verimli yürütülmesi amacıyla 14 isim Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Mehmet Özhaseki'nin imzası ile göreve gelen 14 isim şöyle:

* Yusuf Ziya Yılmaz - Samsun Milletvekili

* Mustafa Demir - İstanbul Milletvekili

* Ahmet Zenbilci - Adana Milletvekili

* Cemil Yaman - Kocaeli Milletvekili

* Selim Yağcı - Bilecik Milletvekili

* Ceyda Bölünmez Çankırı - İzmir Milletvekili

* Bilal Uçar - 24. ve 25. Dönem Denizli Milletvekili

* Mahmut Kaçar - 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

* Abdurrahmen Öz - 25. ve 26. Dönem Aydın Milletvekili

* Ali İnci - 25. Dönem Sakarya Milletvekili

* Ayşe Sula Köseoğlu - 24. ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili

* Mücahit Yanılmaz - Elazığ Eski Belediye Başkanı

* Korkmaz Karaca - CB Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

* Veli Böke - Avukat