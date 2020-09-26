AK Parti'de takvim netleşiyor

Pandemi nedeniyle ara verilen AK Parti kongreleri Ağustos ayının ilk haftasında yeniden başlatıldı. Şu anda ilçe kongreleri devam ediyor. İlçe kongrelerinin önümüzdeki ay bitirilmesi planlanıyor. İlçe kongreleri biten illerin kendi kongrelerine de yine önümüzdeki ay başlanması bekleniyor. Büyük kongre tarihi için ise 28 Mart 2021 üzerinde durulduğu öğrenildi. Tarihin pandemi sürecinin seyrine göre ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

YÜZDE 50 DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il kongrelerine katılması veya koronavirüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemi ile bağlanması için de hazırlık yapılıyor. İl kongrelerinin Ocak ayında ya da Şubat sonuna doğru bitirilmesi bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilçe kongrelerinde şu ana kadar teşkilatların yüzde 50’sinde değişim yaşandı. Bu değişimin il kongrelerinde de korunacağı öngörülüyor. AK Parti kaynakları, kongrelerin tamamlandığında yenilenmenin yüzde 55’e ulaşacağını tahmin ediyor. Genel Merkez tarafından teşkilatlardan habersiz görevlendirilen isimlerin hazırladıkları raporların değişimde önemli rol oynadığına dikkati çeken parti kaynakları, “Çok ciddi mesai harcıyoruz. 2023 kadrolarını gerçekten milletimizin arzu ettiği kadrolardan oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

HEDEF 15 MİLYON ÜYE

AK Parti’de 2023 yılına kadar halen 10 milyon 400 bin olan üye hedefi ise 15 milyon olarak belirlendi. Bu yıl 650 bin yeni üye yapan AK Parti, Ekim ayından itibaren 1 milyon yeni üye hedefi koydu.