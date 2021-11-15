AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti, sürpriz bir görev değişimine hazırlanıyor.

AK Parti Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı görevinden affını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, bu talebini iletti ve farklı bir görev üstlenebileceğini söyledi.

Bostancı'nın genel başkan danışmanı olarak, AK Parti Genel Merkezi'nde görev alabileceği belirtiliyor.

Naci Bostancı'dan boşalacak Grup Başkanlığı'na ise Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın geleceği öğrenildi.

Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve Meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.