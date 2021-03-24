AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Kongrede yeni dönem için önemli değişikliklere imza atılması bekleniyor. Genel başkan vekili sayısı ikiye çıkarılıyor. Salonda renkli anlar yaşanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda başlayan kongrede yapacağı konuşma için geçen hafta “2023’ün manifestosu olacak” demişti. AK Parti, bugün gerçekleştirilen 7. Olağan Büyük Kongresi için 11 partiye davetiye gönderirken, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi’ni davet etmedi. Kongreye CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, SP, DP, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Hür Dava Partisi davet edildi.

Genel Başkan vekili sayısı artırılıyor

7. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Genel Başkanvekili sayısının artırılacağını ve partinin en üst karar organı olan MKYK'nın üye sayısının 50’den 75’e çıkarıldığını açıkladı. Hayati Yazıcı da, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

Yedeklerle birlikte sayısı 100’e ulaşacak MKYK’da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15’i kadın, 15’i gençlerden oluşan MKYK’da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor.

'Tek şapka' kuralı uygulanacak

Yeni kadrolarda 'tek şapka' kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor. Bugünkü kongrede oylanıp hayata geçirilecek yeni tüzük değişikliğiyle, AK Parti Genel Merkezi’ndeki birimlerde de bazı değişiklikler planlanıyor.