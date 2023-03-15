AK Parti'de adaylık müracaat süresi uzatıldı!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz AK Parti adaylık müracaatları hakkında açıklamada bulundu.

Yavuz, yoğun bir adaylık başvurusu söz konusu olduğunu belirterek müracaat süresinde uzatılmaya gidildiğini açıkladı. Merkez Yürütme Kurulu kararı ile birlikte adaylık müracaatları 22 Mart 2023 saat 17:00'a kadar uzatıldığını açıkladı.