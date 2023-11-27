AK Parti'de ABB adaylığı için Lokman Ertürk ismi öne çıktı!

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partilerin Başkent’te aday belirleme çalışmaları aralıksız devam ederken kulislerde öne çıkan isimler de konuşulmaya başlandı.

Kahramankazan Belediye Başkanlığını 3 dönem başarıyla yürüten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden bağlılığıyla bilinen Lokman Ertürk ismi Başkent kulislerinde büyükşehir adaylığı için sıkça konuşulur oldu.

“LOKMAN ERTÜRK İSMİ ÖNE ÇIKTI”

İmam Hatip kökenli olan ve “Millî Görüş” geleneğine bağlılığıyla bilinen Lokman Ertürk, Millî Gençlik Vakfı’nda yetişti. Teşkilatın değişik kademelerinde aralıksız görev alarak kendini sürekli geliştiren Ertürk, sırası ile Refah Partisi Kazan Gençlik Kolları Başkanlığı, Fazilet Partisi ve AK Parti Kazan Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Yerel yönetimde gösterdiği başarılarıyla Türkiye’de adından sıkça bahsettiren Lokman Ertürk, henüz 34 yaşındayken 2004 Yerel Seçimlerinde, Türkiye’nin en genç belediye başkanı unvanını da alarak o dönem adı Kazan İlçesi’nin belediye başkanı olarak seçilmiştir.

Aynı ilçede üç dönem belediye başkanı seçilme başarısını da gösteren Lokman Ertürk, ilçeyi “Marka Kent” haline dönüştürmüştür.

Ertürk, Ankara’nın Kazan Köyü olarak bilinen Kahramankazan’ı Başkent’in metropol ilçeleri arasına katarak Ankara’nın en çok yatırım alan ve gelişmişlik sıralamasında birinci ilçesi yaptı. 28 üniversiteye tez konusu olan Kahramankazan’ı uluslararası kültür, sanat, spor müsabakaları ve etkinliklerine ev sahipliği yapan konuma getirdi.

Lokman Ertürk’ün AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için konuşulan isimlerin başında gelmesinde bir başka neden olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sadakatle bağlığıyla bilinmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Lokman Ertürk’ün, parti içerisi de kişisel ekipçilik ve lobicilikten uzak, bunların ürünü olmayan sadece teşkilatçılığı ve yerel yönetimlerdeki başarısı da ön plana çıkmasında önemli rol alıyor.

“ANKARALI ADAY PROFİLİ”

Ankaralıların her dönem takdirini kazanan Ertürk, aslen Kızılcahamam’lı olup, doğma büyüme Kahramankazan’lıdır. Ankaralı kimliğiyle adından sıkça bahsettiren Lokman Ertürk, Çamlıdere başta olmak üzere Sincan, Keçiören, Yenimahalle, Altındağ ve tüm ilçe halklarının sevgisini kazanmıştır. Ankara’da bulunan hemşehri dernekleri başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek birliği odaları ile olumlu ilişkiler geliştirmiş ve onların teveccühünü kazanmıştır.

“İCRAATARI VE GÜLER YÜZLÜLÜĞÜYLE TANINIYOR”

Siyasi yaşamı boyunca diğer siyasi parti tabanları tarafından da takdir edilen, Lokman Ertürk, mütevazi yaşamı, güler yüzlülüğü ve sempatik yaklaşımlarıyla Başkent’te birleştirici ve kucaklayıcı tavrıyla öne çıkıyor.

Yakın bir zamanda Belediye Başkanları Birliği tarafından tüm ülke genelinde yapılan halk oylamasında Türkiye’nin en çok sevilen Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Ertürk aynı zamanda Başkent’te önemli bir potansiyel güce sahip olan Ankaragücü’ne yıllardır verdiği destekten dolayı hem kulübün hem de taraftarların gönlünde yer etmiştir.

“DİK DURUŞTAN TAVİZ VERMEDİ”

Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına ve devletin bekasına yönelik gerçekleştirilen başta “Gezi Olayları”, 17/25 Aralık yargı darbe girişimi ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerinde dik durmuş ve mücadelesini her platformda sürdürmeye devam ettirmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından TBMM’de tüm partilerin uzlaştığı ve bu uzlaşma sayesinde oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nde tek “Kahraman” unvanını alan ilçe “Kahramankazan” olmuştur.

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi yönetim merkezi Akıncı Üssü davalarının yakın takipçisi olduğu için devam etmekte olan mahkemelerde yargılanan hainlerin ve avukatlarının hedefi haline getirilmiştir.

Ertürk, yanı sıra yalnızca Kahramankazan‘da değil, Ankara’daki tüm 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileriyle yakından ilgilenerek sevgilerini kazınmıştır.

“AVRUPA TECRÜBESİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimi Kongresi ve Türk Millî Heyeti üyesi olarak son 3 yılda, katıldığı bütün toplantılarda etkin bir lobi faaliyeti yürüten Lokman Ertürk, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin Avrupalı üyeler tarafından doğru anlaşılması için aktif rol üstlenmiştir. Ertürk, bu süreçte kongre başkanı, üyelere ve ülkemizdeki tüm Büyükelçilere yazmış olduğu mektuplar ile yine Konsey oturumlarında Türkiye’nin haklılığını her ortamda cesurca dile getirmiştir.

“ANKARA ETİMESGUT AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI LOKMAN ERTÜRK KİMDİR?”

1970’te Kahramankazan’ın Örencik Köyü’nde doğdu. 1985 yılında Sincan İmam Hatip Orta Okulu’ndan mezun olan Ertürk 1988 yılında lise eğitimini Sincan lisesinde tamamladı.

Üniversiteyi ABD Preston Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. St.Clements Üniversitesinde “Siyaset Bilimi” üzerine Yüksek Lisans yaptı. Uluslararası halk kültürü Sempozyumlarında birçok bildiri sunan Ertürk, halk kültürü ve araştırmalarına yaptığı katkılarından dolayı Azerbaycan Bakü Asia Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü.

Siyasal ve sosyal hayatta genç yaşta aktif rol üstlenen Lokman Ertürk, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti kurucu ilçe başkanlığı görevlerini yaptı. 2004’te yapılan yerel seçimlerde, “Türkiye’nin en genç belediye başkanı” unvanını kazanarak, 34 yaşında Kahramankazan Belediye Başkanlığına seçildi. ABD’de 2006 yılında Belediye Yönetimi ve Kurumlararası İlişkiler konulu Uluslararası Ziyaretçi ve Liderlik eğitimi programına katılan Ertürk, Kahramankazan’ı, yerel yönetimlerde ve özellikle alt yapıda, Ankara’nın en hızlı gelişen ilçesi haline getirmesi nedeniyle 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödüle layık görüldü.

Ertürk, birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulunda aktif rol üstlenerek, eğitimden, spora; sanattan, sosyal sorumluluk projelerine destek verdi. Belediye başkanlığı döneminde Sosyal Belediyecilik alanında ilklere imza atarak, sosyal dayanışmanın ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulundu.

Çok kültürlü toplumların bir arada yaşamasının en güzel örneklerini sergileyen Kahramankazan, Avrupa Konseyi tarafından Yerel Demokrasi Haftası kapsamında ‘12 Yıldız Şehir’ unvanı ile ödüllendirilmiştir.

Ertürk bu çalışmaları dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında birçok ödüle layık görüldü. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde de Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Lokman Ertürk, bu görevi halen yürütmektedir.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Ulusal Heyet Üyeliği görevini de yürütmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Kazan halkının gösterdiği destansı mücadele sonucu, parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin oy birliği ile Kazan’a “Kahraman” unvanı verilişinde önemli katkılarda bulunmuştur.

Lokman Ertürk evli ve üç çocuk babasıdır.