AK Parti'de 15 Ocak öncesi tüm adaylar netleşti!
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak aday tanıtım toplantısına çevrildi. Aday belirleme çalışmalarının tamamlandığı AK Parti'de tüm adaylar netleşti. İşte, belediye başkan adaylığı için adı ön plana çıkan isimler!
7 Ocak'ta İstanbul'da 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan 48 ilin belediye başkan adaylarını 15 Ocak'ta Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısı ile açıklayacak.
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AK Parti, MHP adaylarının destekleneceği 7 ilde ise aday çıkarmayacak. İşte AK Parti'de belediye başkan adaylığı için adı ön plana çıkan isimler!
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok / ANKARA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ / İZMİR
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