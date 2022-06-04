AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik noktayı koydu: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Çelik, "2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla bugün başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının karşısına geçerek, bugün iç ve dış meselelerin partililer tarafından görüşüldüğünü duyurdu.

Muhalefetin 2023 seçimleri üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da yanıt veren Çelik, "2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR DİPLOMASİ DEVLETİDİR"

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İç ve dış güvenliğin ele alındığı oturumlar yapıldı. Geçmişte Türkiye'nin masada olduğu, sahada olmadığı dönemler olurdu. Bu da bir çeşit vesayetti. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığından itibaren siyasi hareketimiz büyük bir devrim gerçekleştirdi. Sahayla masada aynı anda olabilen kapasite, meşru siyasetin talimatları çerçevesinde ortaya çıkabilmektedir.

Türkiye'de verilen kararların hayata geçirilmesi için iç, dış güvenlik ve dış politika senkronize şekilde çalışmaktadır.

Türkiye artık her meselede hem masadadır hem de sahadadır. Biz bir diplomasi devletiyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan siyasetin, meşru hedeflerine ulaşma kararı birbirini tamamlayan şekilde yoluna devam etmektedir.

SIRADAKİ GÜNDEM EKONOMİ OLACAK

Ekonomi ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağız.

'SEÇİM' SPEKÜLASYONLARINA NOKTA

Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler diye konuşuyorlar. Biz sonuç ne olursa olsun saygı duyarız dedik. Yerel seçimlerde itirazlarımızı yaptık ve sonuçta kazananları tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak zerre kadar leke yoktur. Bu suçlamaları yapanların geçmişte açık oya kadar lekeler mevcuttur. Biz vatandaşımızın sandıklara sahip çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. En büyük seçim garantisi terörle mücadeledir.

Terör konusunda sesi çıkmayanların, çıkıp da bize söyleyeceği seçim güvenliği dersi yoktur. Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar. Mantığa sığmayacak şekilde, biz de söyledik sayın Devlet Bahçeli de söyledi: Bizim adayımız kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onların yapması gereken kamuoyunun önüne çıkıp adaylarını açıklamalarıdır."