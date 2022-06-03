AjansHaber.com.tr Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez" ifadelerini paylaştı. 

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez. Türkiye’nin 'mavi vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır. Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Marmara Denizi’nden 30 ton atık toplandı
Memur ve emeklinin zam oranı değişti
Otoyollarda hız sınırları yükseltildi!
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu
Bakan Kurum konut kampanyasını açıkladı
Mide bulandıran görüntülere ilişkin açıklama
Küresel piyasalar istihdam verilerine odaklandı