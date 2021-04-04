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AK Parti MYK yarın toplanacak

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, MYK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yarın 18.00'de toplanacağını açıkladı.

Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

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Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

Bildirinin ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti MYK'nın yarın toplanacağını açıkladı. 

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